Sakarya D-100’de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Hendek Adapazarı D-100 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akova Mahallesi Hantek Konutları mevkiinde Y.T. yönetimindeki 54 D 8421 plakalı otomobil ile Hendek istikametinden Adapazarı istikametine gitmekte olan ve kavşaktan dönmek isteyen E.Ç. idaresindeki 34 RAY 10 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilin sürücüsü de yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince E.Ç. Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer sürücünün tedavisi ise olay yerinde yapıldı. Kazanın meydana geldiği mevkide trafik bir süre aksadı. Ekiplerce kontrollü şekilde sağlanan trafik, kaza yapan ve çarpışmanın etkisiyle büyük çapta maddi hasar alan otomobillerin yoldan kaldırılması ile normal seyrine döndü.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği kavşakta birçok kazanın daha meydana geldiğini ve yetkililerce kavşağa bir çözüm bulunmasını isteyen mahalleli tepkisini, "Önlem alınması için kaç kaza daha olmalı. Kaç insanımızın canı yanmalı?" diyerek dile getirdi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.