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Sakarya İl Çocuk Hakları Komitesi Kuruldu

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Sakarya İl Çocuk Hakları Komitesi Kuruldu
Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASP) İl Müdürlüğü bünyesinde "Çocuk Hakları Komitesi" oluşturuldu.

Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASP) İl Müdürlüğü bünyesinde "Çocuk Hakları Komitesi" oluşturuldu.

Çocuk Hakları İl Komitesi, ilk toplantısını ASP İl Müdürlüğü binasında; Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi, Sakarya Anadolu Lisesi, Sakarya TES-İŞ Anadolu Lisesi, Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi ve 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi'nden seçilen öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirdi. Toplantıda ASP İl Müdürü Mutlu Işıksu ve Çocuk Hakları Komitesi Yetişkin Koordinatörü Caferi Tayyar Iğdır hazır bulundu.

Toplantı esnasında konuşan Caferi Tayyar Iğdır, "Çocuklarla ilgili hizmetlerde onların görüş ve önerilerinde yararlanmak, eğitimde, sağlıkta ve ailede karşılaştıkları sorunları tartışmak ve çözüm önerileri geliştirmek üzere toplantıyı gerçekleştirdik. İlimize bağlı lise düzeyindeki okullardan seçilen okul temsilcileriyle yaptığımız toplantı sonucunda, Çocuk Hakları İl Komitesi oluşturduk. İl Çocuk Yürütme Kuruluna seçilen öğrencilerle, 15 günde bir olmak üzere ayda iki kere düzenli toplantı yaparak eylem planımızı hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Sakarya İl Çocuk Hakları Komitesi Kuruldu

Sakarya İl Çocuk Hakları Komitesi Kuruldu

Sakarya İl Çocuk Hakları Komitesi Kuruldu

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