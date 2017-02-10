Sakarya Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonu: 15 Gözaltı

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen operasyon kapsamında, ByLock kullanan, örgüt ile irtibatı tespit edilen 15 kişi gözaltına...

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen operasyon kapsamında, ByLock kullanan, örgüt ile irtibatı tespit edilen 15 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar devam ediyor. Operasyonlar kapsamında ByLock kullanan ve örgüt ile irtibatları bulundukları tespit edilen aralarında doktor, diş hekimi, ebe, hemşire ve teknisyenlerin bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince 15 kişi Sakarya, Bursa, Balıkesir illerinde ikametlerine yapılan operasyonlar sonucu gözaltına alındı. 4 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.