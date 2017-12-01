Sakarya Merkezli Terör Operasyonunda 6 Tutuklama

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), DEAŞ ve PKK terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldığı...

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), DEAŞ ve PKK terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadale Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri FETÖ'ye üye olmak suçuyla Gaziantep ilinde bir kişi, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda Sakarya merkezli bir şahıs, PKK silahlı terör örgütüne üye olma ve propaganda yapma suçundan Sakarya il merkezinde 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan G.G., H.H.H.A.G., R.E., N.T., İ.K. ve O.K isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.