Sakarya Narkotim Ekipleri Çok Sayıda Uyuşturucu Ele Geçirdi

SAKARYA (İHA) – Sakarya'da Narkotim ekipleri şüphelendikleri 3 şahsın üzerinden çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekipleri şehir merkezinde durumlarından şüphelendikleri 3 şüpheli şahsı durdurdu. Polis ekipleri şahısların üstlerinde yaptıkları aramada 23 adet uyuşturucu hap, 20 gram bonzai ele geçirdi.
Gözaltına alınan şahıslar ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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