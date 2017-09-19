Sakarya Nehrinde Ak- 47 Silah Bulundu

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Nehri'nin Doğançay mevkisindeki bir hidroelektrik santralin bakım ve temizliğinin yapılması için baraj kapakları açıldı.

Sakarya nehrinde, çuval içinde de AK-47 model silah bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Nehri'nin Doğançay mevkisindeki bir hidroelektrik santralin bakım ve temizliğinin yapılması için baraj kapakları açıldı. Barajın açılması sonucu nehir üzerine göletin suyu boşaldı. Suyun çekilmeye başlamasıyla aralarında 40 kiloluk yayınların da bulunduğu balıklar küçük su birikintilerinde mahsur kaldı. Çevrede yaşayan vatandaşlar nehir yatağındaki balıkları ve atıkları kısa sürede toplamaya başladı. Balık toplayan vatandaşlar çuval içinde gizlenmiş AK-47 model bir silah ve 5 adet dolu şarjör bulundu. Bulunan silah ve mühimmatlar olay yerine gelen Geyve İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.