  • BIST 105.909
  • Altın 147,217
  • Dolar 3,4951
  • Euro 4,1881
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 35 °C
  • İzmir 35 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 26 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 37 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 26 °C

Sakarya Nehrinde Ak- 47 Silah Bulundu

» »
Sakarya Nehrinde Ak- 47 Silah Bulundu
Edinilen bilgilere göre, Sakarya Nehri'nin Doğançay mevkisindeki bir hidroelektrik santralin bakım ve temizliğinin yapılması için baraj kapakları açıldı.

Sakarya nehrinde, çuval içinde de AK-47 model silah bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Nehri'nin Doğançay mevkisindeki bir hidroelektrik santralin bakım ve temizliğinin yapılması için baraj kapakları açıldı. Barajın açılması sonucu nehir üzerine göletin suyu boşaldı. Suyun çekilmeye başlamasıyla aralarında 40 kiloluk yayınların da bulunduğu balıklar küçük su birikintilerinde mahsur kaldı. Çevrede yaşayan vatandaşlar nehir yatağındaki balıkları ve atıkları kısa sürede toplamaya başladı. Balık toplayan vatandaşlar çuval içinde gizlenmiş AK-47 model bir silah ve 5 adet dolu şarjör bulundu. Bulunan silah ve mühimmatlar olay yerine gelen Geyve İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Tutuklandı19 Eylül 2017 Salı 16:58
  • Sakarya Nehrinde Ak- 47 Silah Bulundu19 Eylül 2017 Salı 16:58
  • 10 Gündür Haber Alınamayan Kadın Evinde Ölü Bulundu19 Eylül 2017 Salı 16:58
  • Kadın Dernek Başkanının Kaçırılıp Darp Edildiği Olayda Yeni İddialar19 Eylül 2017 Salı 16:58
  • Sınırın Sıfır Noktasına Silah Sevkiyatı19 Eylül 2017 Salı 16:58
  • Suriyeli Muhammed’in Cenazesi Yakınlarına Teslim Edildi19 Eylül 2017 Salı 16:38
  • İsrail, Hizbullah İha’sı Patriotla Düşürdü19 Eylül 2017 Salı 16:18
  • Uyuşturucu Satıcı Suçüstü Yakalandı19 Eylül 2017 Salı 16:18
  • Trafik Magandalarının Kavgası19 Eylül 2017 Salı 16:18
  • Kayseri’de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı19 Eylül 2017 Salı 16:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti