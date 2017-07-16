Sakarya’da 16 İlçedeki Camilerde ‘Sela’ Okundu

Sakarya'da 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün yıl dönümü vesilesiyle şehir merkezi dahil 16 ilçedeki camilerde "Sela" okundu.
15 Temmuz gecesi Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen hain darbe teşebbüsünün yıl dönümünde Sakarya İl Müftülüğünce şehir merkezi dahil toplam 16 ilçedeki camilerde "Sela" okutuldu. Saat 00.20'de başlayan "Sela" sonrası vefat eden şehitler için dua edildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.