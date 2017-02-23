Sakarya’da 24 Kilogram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı adrese yaptığı operasyonlarda 24 kilogram kubar esrar ele...

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı adrese yaptığı operasyonlarda 24 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akyazı ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında toplamda 24 kilogram 600 gram kubar esrar, 2 adet av tüfeği ele geçirirken, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahıslar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan sağlık raporu sonrası adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Narkotim ekipleri şüphelendikleri bir otomobilde yaptıkları aramada 3 şahıstan 4 kilogram 15 gram esrar maddesi ele geçirirken, Doğu illerinden Batı illerine gitmekte olan bir yolcu otobüsündeki yolcudan da 2 kilogram 35 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 şahısa "İçicilikten" işlem yapıldığı öğrenildi.