Sakarya’da 3 Ayda 257 Kişi Tutuklandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son 3 ayda yaptıkları uygulama ve yol kontrollerinde çok sayıda silah, bıçak, fişek ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son 3 ayda yaptıkları uygulama ve yol kontrollerinde çok sayıda silah, bıçak, fişek ve uyuşturucu madde ele geçirdi. 3 ayda meydana gelen 7 bin 126 olayla ilgili 257 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 Eylül-27 Kasım arasında yapılan şok uygulama ve yol kontrollerinin istatistiklerini paylaştı. İl genelinde son 3 ayda 7 bin 126 olay meydana geldi. Olaylarda 3 bin 740 şahıs yakalanırken, 257'sinin tutuklandığı belirtildi.

Uygulamalarda, 119 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet av tüfeği, 93 adet kuru sıkı tabanca, 11 adet bıçak, bin 592 adet fişek, 20 kilogram uyuşturucu maddesi, bin 916 adet uyuşturucu hap, 135 kök Hint keneviri, 55 bin 346 paket gümrük kaçağı sigara, 91 bin 346 adet makaron, 35 adet sahte 100 TL ele geçirildiği öğrenildi.