Sakarya’da 39 Kilogram Esrar Maddesi Ele Geçirildi

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yapılan operasyonda 39 kilogram 772 gram esrar ile 31 kök Hint keneviri ele geçirildi.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yapılan operasyonda 39 kilogram 772 gram esrar ile 31 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Akyazı ilçesinde 4 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, izinsiz Hint keneviri yetiştirerek uyuşturucu esrar maddesi elde edip piyasaya sürdükleri istihbaratını alarak şahısları iki ay boyunca takip etti. Ekipler 4 şüpheli şahsa operasyon düzenledi. 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

Yapılan operasyon sonucu 39 kilogram 772 gram esrar maddesi, 31 kök Hint keneviri bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca mermisi, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.