Sakarya’da 6 İşçi Dumandan Etkilendi

Sakarya'da bir fabrikada çalışan 6 işçi dumandan etkilenmesi sonrasın da kaldırıldığı hastanede müşahede altına alındı.

Sakarya'da bir fabrikada çalışan 6 işçi dumandan etkilenmesi sonrasın da kaldırıldığı hastanede müşahede altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan bir fabrikada 6 işçi kaynak yaptığı sırada kaynaktan çıkan dumandan etkilendi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince işçiler ToyotaSa Acil ve İlk Yardim Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

Sabaha kadar müşahede altında tutulan 6 işçi sabah saatlerinde taburcu edildiği öğrenildi.