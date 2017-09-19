Sakarya’da 6 Kişi Yedikleri Tavuk Etinden Zehirlendi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 6 kişi yedikleri tavuk etinden zehirlenerek tedavi altına alındı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 6 kişi yedikleri tavuk etinden zehirlenerek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaali ilçesi Kirazlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde M.T. (24), İ.Y. (13), M.İ. (31), Y.T. (18), M.Y. (14) ve İ.İ. (17) olmak üzere toplam 6 kişi yedikleri tavuk etinden dolayı zehirlendi. Hemen tedavi altına alınan 6 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.