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Sakarya’da 72 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

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Sakarya’da 72 Kilogram Eroin Ele Geçirildi
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 72 kilo 970 gram eroin ele geçirdi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 72 kilo 970 gram eroin ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, doğu illerinden temin edilen yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi batı illerine sevkiyat yapılacağı bilgisine ulaşan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tırı Sakarya'ya girdikten sonra takibe aldı. Şüpheli tırı durduran ekipler geniş kapsamlı arama yaptı. Yapılan aramada tırın arka yatak kısmında zulalanmış vaziyette 500'er gramlık presli paketler halinde 141 parça toplam 72 kilogram 970 gram eroin maddesi ele geçirdi.

Polis ekipleri tır içinde bulunan 26 yaşındaki A.D., isimli şahsı gözaltına aldı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

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