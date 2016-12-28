Sakarya’da 7’si Daeş, Bir Pkk’lı, Bir Dhkp-c’li Adliyeye Sevk Edildi

Sakarya'da gözaltına alınan 7'si DAEŞ, bir PKK'lı, bir DHKP-C üyesi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Sakarya'da gözaltına alınan 7'si DAEŞ, bir PKK'lı, bir DHKP-C üyesi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Sakarya'nın Adapazarı İlçesinde DAEŞ terör örgütü ile irtibatlı oldukları tespit edilen Irak'lı 7 DEAŞ üyesi; Alaa Velid M., Mohmood Mudhafar H., Ahmed Khaırı S., Bassam Hamid İ., Ali Kharırı S., Eymen İsmail H., Mohammed Yaseen Hameed Ai K., isimli şahıslar Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından ikametlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada çok sayıda digital materyal ve örgütle ilgili doküman ele geçirildi.

"Bir PKK'lı yakalandı"

Sakarya'da Mehmet D., isimli şahıs, Erenler ilçesinde bulunan bir sanayiye giderek bozulan arabasını tamire verdi. Tamir için arabayı kontrol eden usta otomobilin teyp'inden PKK'nın propagandasını yapan şarkılar çaldığını öğrendi. Durumu çalışanlar hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Mehmet D., isimli şahsı gözaltına alarak Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri teslim etti.

"Örgütsel propaganda yapan DHKP-C'li yakalandı"

Sakarya Üniversitesi Esentepe kampüsü civarında DHKP-C terör örgütü lehine slogan atan ve duvarlara siyasi yazılar yazan Ali S., isimli şahıs, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 7'si DAEŞ, bir PKK'lı, bir DHKP-C üyesi Sakarya Üniversitesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan sağlık raporunun sonrasında geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.