Sakarya’da 820 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 820 gram kubar esrar ele geçirildi.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 820 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Karapürçek ilçesi Yüksel Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal ve ticareti olayına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonrasında, 820 gram kubar esrar ve bir adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.