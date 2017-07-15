  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 31 °C
  • İzmir 33 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 23 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 28 °C
  • Trabzon 26 °C

Sakarya’da Araç Yangını

» »
Sakarya’da Araç Yangını
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yanan ticari taksi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yanan ticari taksi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Pamukova ilçesi Çarşı içinde bir ticari taksinin motor kısmı henüz bilinmeyen bir neden dolayı yanmaya başladı. Durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova ilçe itfaiye grup amirliği yanan ticari taksiye kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mahalleliden Baz İstasyonu Tepkisi15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:18
  • 15 Temmuz Diriliş Kupası Trap Skeet Yarışması Yapıldı15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:18
  • Hatay’da 15 Temmuz Etkinliği15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:03
  • Orman Bölge Müdürlüğü Toplantısı Kilis’te Yapıldı15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:03
  • Dikensiz Gülleri Koruma Ve Yaşatma Derneği 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit Okuttu15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:58
  • 3 Yaşındaki Çocuk, 3’üncü Kattan Aşağı Düştü15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:48
  • Demokrasi Şehidi Kapaklı’nın İsmi Caddeye Verildi15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:43
  • Kaymakam Gözen Köylerde Çalışmaları İnceledi15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:43
  • Ak Parti’den Çorumlu Şehitlere Vefa15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:38
  • Sungurlu’da 15 Temmuz Konulu Resim Sergisi15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti