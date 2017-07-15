Sakarya’da Araç Yangını

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yanan ticari taksi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yanan ticari taksi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Pamukova ilçesi Çarşı içinde bir ticari taksinin motor kısmı henüz bilinmeyen bir neden dolayı yanmaya başladı. Durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova ilçe itfaiye grup amirliği yanan ticari taksiye kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.