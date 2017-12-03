Sakarya’da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Vatan Mahallesi Sultan Sokak üzerinde bulunan bir evde saat 19.30 sıralarında 39 yaşındaki Cevdet Acar isimli bir kişi ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında ismi öğrenilemeyen şahıs Cevdet Acar'ı göğüs ve sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cevdet Acar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü otopsi merkezine kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.