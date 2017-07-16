Sakarya’da ‘Demokrasi Nöbeti’

15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün yıl dönümü vesilesiyle Sakarya'da Demokrasi Meydanı'nda "Demokrasi Nöbeti" final programı yaklaşık 100 bin kişinin...

15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün yıl dönümü vesilesiyle Sakarya'da Demokrasi Meydanı'nda "Demokrasi Nöbeti" final programı yaklaşık 100 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Gerçekleşen program havadan görüntülendi.

15 Temmuz gecesi Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen hain darbe teşebbüsünün yıl dönümünde Sakarya'da bir dizi etkinlik düzenlendi. Demokrasi Meydanı'nda "Demokrasi Nöbeti" final programı 100 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Müzik dinletisiyle başlayan program Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

"Milletimizin 40 yılını çaldı"

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu yaptığı açıklamada, "Sakarya Valiliğine atandığım zaman, valiliğin işgale uğradığını Sakaryalıların canlarını ortaya koyarak, tankların önüne, kurşunların önüne siper ettiklerini ve orayı kahramanca savurup kurtardıklarını söylediler. Ben de ne denli ağır bir sorumluluğun altına girdiğimi, ne tür insanlara hizmet ile mükellef olduğumu gördüm. Bir kez daha Allah'a şükür ettim. Yıllarca bu adam milletimizi Allah ile kandırdı, Peygamber, sahabeler ile sahte gözyaşları ile kandırdı. Hakkı hak bilmekten ve batılı da batıl bilmekten milletimizi uzun yıllar uzaklaştırdı. Milletimizin 40 yılını çaldı. Zeki çocuklarımızı alarak beyinlerini yıkadı. Bu milletin paralarını çaldı, yabancı güçlere, dış düşmanlara peşkeş çekti. Allah muhafaza şayet bu adamlar başarılı olsaydı bizim halimiz nasıl olurdu düşünemiyor bile insan. Belki Suriye'den çok daha berbat durumda olurduk" dedi.

"Sizi ne milletimiz ne de Allah affetmeyecek"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ise, "Korku yok diyerek direnişi başlattığımız anda kalplerimize öyle bir cesaret düştü ki işte o anlatılamaz. O duyguyu sadece o gece meydanları dolduran Sakaryalılar bilir. O duyguyu tekbirler eşliğinde gözünü kapatıp valilikte mermilere göğsünü siper edenler bilir. Bilin ki kardeşlerim, tarih bu imanı yazacaktır. Bu hainler bilsinler ki bu aziz milletin elinden her şeyini alabilirsiniz ama istiklalini, bağımsızlığını alamazsınız. 15 Temmuz ihanetinin hesabı henüz kapanmadı. Yaptığınız hainliğin karşılığında adaletin önünde hak ettiğinizi bulacaksınız. Ayrıca sizi ne tarih, ne milletimiz ne de Allah affetmeyecek" diye konuştu.

Protokol konuşmalarından "Demokrasi Nöbeti" devam etti.