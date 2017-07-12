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Sakarya’da ‘Demokrasi Nöbeti’ İkinci Gününde Devam Etti

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Sakarya’da ‘Demokrasi Nöbeti’ İkinci Gününde Devam Etti
Sakarya'da 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilmek istenen hain darbe teşebbüsünün yıl dönümü vesilesiyle Demokrasi Meydanı'nda "Demokrasi Nöbeti" ikinci...

Sakarya'da 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilmek istenen hain darbe teşebbüsünün yıl dönümü vesilesiyle Demokrasi Meydanı'nda "Demokrasi Nöbeti" ikinci gününde de devam etti.

15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen hain darbe teşebbüsünün yıl dönümünde Sakarya'da bir dizi etkinlik düzenleniyor. Demokrasi Meydanı'nda "Demokrasi Nöbeti" yoğun katılımla devam ediyor. Mehteran takımının gösterisi ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Nöbette sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri açıklama yaptı. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Ahmet Bostancı, "Bu yıl dönümünü şanlı bayrağımızın altında özgür olarak kutlayabiliyorsak onlara minnet borçluyuz. İnşallah Allah hem dünyada hem de ahirette mükafatlarını verecektir. Bu FETÖ en büyük zararı dinimize vermiştir. Hırsızlık çok kötü bir şeydir. Bunlar hırsızlığın en kötüsü olan din hırsızlığını yaptılar. Bunlar FETÖ elebaşısını masum, hatasız, günahsız bir insan saydılar" dedi.

"15 Temmuz şanlı bir tarihtir"

İHH Sakarya İl Temsilcisi Sebahattin Aydın ise, "Bir topluluğu millet haline getiren en önemli faktör aynı duygular etrafında kenetlenmektir. Aynı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi. Bizler bugün Anadolu topraklarına sıkıştırılmış, dün ise Kafkasya'dan Balkanlar'a, Asya'dan Afrika'ya yayılmış bir medeniyetin çocukları olarak 15 Temmuz gecesi Rabbimizin gönlümüzden korkuyu söküp almasıyla hepimiz evlerimizden şehadet arzusuyla Türküyle, Kürdüyle, Lazı, Çerkeziyle meydanlara çıktık. Ancak 249'muza şehadet nasip oldu. 15 Temmuz şanlı bir tarihtir" diye konuştu.

Konuşmaların devamında STK temsilcileri tek tek açıklama yaptı.

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