Sakarya’da ‘Demokrasi Nöbeti’ Üçüncü Gününde Devam Etti

Sakarya'da 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilmek istenen hain darbe teşebbüsünün yıl dönümü vesilesiyle Demokrasi Meydanı'nda "Demokrasi Nöbeti" üçüncü günde de devam ediyor. Nöbette konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimde bulunan darbeci askerin mahkemede giydiği tişörtü eleştirdi.

15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen hain darbe teşebbüsünün yıl dönümünde Sakarya'da bir dizi etkinlik düzenleniyor. Demokrasi Meydanı'nda "Demokrasi Nöbeti" yoğun katılımla devam ediyor. Mehteran takımının gösterisi ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Etkinliklerde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Muğla'da suikast girişimde bulunan timdeki eski MAK astsubayı Gökhan Güçlü'nün üzerine giydiği Türkçesi "kahraman" anlamına gelen "HERO" yazılı tişört eleştirdi.

"Salya, sümük ağlarken yakalandı"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu yaptığı açıklamada, "Bu tanımlanamayan, kendilerini herhangi bir şekilde kolaylıkla belirleyemediğimiz, içimize sızmış bu hainleri yakından tanımış olduk bu süreçte. Hani birisi arkanda durur, arkandan vurur demişti ya; onun için çok dikkatli olacağız. Çünkü nerede, ne zaman, hangi kisveyle karşımıza çıkacakları belli değildi. Müslüman mı, başka bir şey mi, solcu mu, sağcı mı, dinli mi, dinsiz mi? Her kılığa giren bu yaratıklar, bu süreçte onlara karşı çok daha dikkatli olmamızı bize öğretti. Tişörtünün üzerinde güya İngilizce bir yazıyla "kahraman" yazısıyla mahkemeye çıktı bugün alçağın birisi. Tabi her şeyden evvel, onun o halde meydana çıkmasına fırsat verenlere de bir soru işareti koymak lazım. Ama biz o haini, o alçağı fareler gibi köprünün altında yakalandığında salya, sümük içerisinde ağlarken görmüştük hep beraber. Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırı yapacaklardı güya, ondan sonra da kaçacak delik aradılar. Bir menfezde salya, sümük, pislik içerisinde yakalandı. Şimdi o yakalandığı günleri unutmuş. Güya kahraman edasıyla milletin karşısına çıkıyor. Yani bunlar vazgeçmedi. Bunlar fırsat kolluyorlar, onun için çok dikkatli olmamız lazım. Bu hainlerde bir pişmanlık emaresi yok. Allah korusun en küçük bir fırsat yakaladıklarında, bu millete, bu milletin temsilcilerine, bu milletin insanına her türlü kötülüğü yapacak tıynette insanlardır. Bu meydanlara boşuna toplanmıyoruz. O günleri unutmamak, memleketimizi parçalayıp, bölmek, insanımızı katletmek, seçtiğimiz insanları ortadan kaldırmak için gayret sarf eden bu insanlara karşı dimdik ayakta olduğumuzu ve dün olduğu gibi, bugünde yarında onlara fırsat vermeyeceğimizi hep beraber göstermeliyiz inşallah" diye konuştu.