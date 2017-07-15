Sakarya’da ‘Demokrasi Nöbeti’ Üçüncü Gününde Devam Etti

Sakarya'da 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilmek istenen hain darbe teşebbüsünün yıl dönümü vesilesiyle Demokrasi Meydanı'nda "Demokrasi Nöbeti" üçüncü...

Sakarya'da 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilmek istenen hain darbe teşebbüsünün yıl dönümü vesilesiyle Demokrasi Meydanı'nda "Demokrasi Nöbeti" üçüncü gününde de devam etti.

15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen hain darbe teşebbüsünün yıl dönümünde Sakarya'da bir dizi etkinlik düzenleniyor. Demokrasi Meydanı'nda "Demokrasi Nöbeti" yoğun katılımla devam ediyor. Mehteran takımının gösterisi ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Nöbette bir konuşma yapan AK Parti Sakarya İl Başkanı Feviz Kılıç, "Öyle bir 15 Temmuz yaşadık ki diğer zaman devlet milletini korur iken 15 Temmuz'da bu aziz millet devletini korudu. Kendi kaderi, geleceğini korudu. Hangi dine bakarsanız bakın hepsinde öldürmeyeceksin, çalmayacaksın ve yalan söylemeyeceksin var. Bu FETÖ terör örgütüne bakın bizim o güzel fidanlarımızı toprağa düşürdüler. 24 saat yalan konuştular. İnanın 3 tane dinde olan öldürmeyeceksinizi yerine getirdiler insanımızı öldürdüler, çalmayacaksın dediler çaldılar, yalan konuşmayacaksın dediler bugün hep beraberce görüyoruz ki mahkeme koridorlarında hep yalan konuşuyorlar. Bunların yapmış oldukları işe baktığınız zaman hiçbir dine sığmıyor. Ama bu aziz millet 15 Temmuzda onlara gereken dersi verdi. Bizim milletimiz büyük bir millet. Böyle millet olduğu sürece Allah'ın izni ile Türkiye Cumhuriyetinin hiçbir zaman sırtı yere gelmez" dedi.