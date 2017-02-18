Sakarya’da Fetö Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı

Sakarya Üniversitesine yönelik düzenlenen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Sakarya Üniversitesine yönelik düzenlenen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince yapılan operasyonda Sakarya Üniversitesinde ByLock kullandığı iddiasıyla Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. H.N.Ç., Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. E.Y., Teknoloji Fakültesi Araştırma Görevlisi Y.E., T.K., Yrd. Doç, F.D., A.O., M.A., S.S.Ç., S.G. ve Ş.Ş., ikametlerinde gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Hakim karşısına çıkan A.O., Yrd. Doç, F.D., Prof. Dr. H.N.Ç., M.A., Ş.Ş., Y.E. ve T.K., tutuklanırken E.Y., S.S.Ç., S.G., ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.