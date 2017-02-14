Sakarya’da Fetö’den Aranan Bir Şahıs Yakalandı

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan aranan bir kişi gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. Operasyon kapsamında Akyazı ilçesi Kuzuluk Orta mahallesinde "FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan" aranan B.S. (25) isimli şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adli işlem başlatılan şahısın Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.
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