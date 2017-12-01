  • BIST 103.559
  • Altın 160,628
  • Dolar 3,9217
  • Euro 4,6513
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 11 °C

Sakarya’da Fuhuş Operasyonunda 3 Tutuklama

» »
Sakarya’da Fuhuş Operasyonunda 3 Tutuklama
Sakarya'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı.

Sakarya'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, fuhuş amaçlı web sitesi kurup eskort kız ilanı veren E.B isimli şahıs ile fuhuş yapan ve aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu kadınları müşterilere Serdivan bölgesinde bulunan ve apart olarak tabir edilen dairelerde pazarladıkları tespit edilen S.Ö ve Ö.A. isimli şahıslar, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro görevlileri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Fuhuş amaçlı müşteri temin etmek için eskort ilanı veren, 11 kadın ile 2 erkek şahıs hakkında işlem yapılırken, kadınlardan Özbekistan uyruklu 2 şahıs sınır dışı edildiği belirtildi. E.B, S.Ö, Ö.A. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 Kişiyi Tuzağına Düşüren Dolandırıcılık Şüphelisi Serbest01 Aralık 2017 Cuma 17:33
  • Isparta’da Fetö’den 397 Kişi Tutuklandı01 Aralık 2017 Cuma 17:28
  • Fatih’te 3 Milyon Dolarlık ’Kobra Zehri’ Ele Geçirildi01 Aralık 2017 Cuma 17:23
  • Kocasını Öldüren Kadın İle Sevgilisi Adliyeye Sevk Edildi01 Aralık 2017 Cuma 17:23
  • Manavgat’ta Huzur Toplantıları01 Aralık 2017 Cuma 17:18
  • Metrobüs Üstünde Yolculuk Yapan 2 Parkur Sporcusu Sağlık Kontrolüne Çıkarıldı01 Aralık 2017 Cuma 17:18
  • Duvarı Delerek Kuyumcuyu Soydular01 Aralık 2017 Cuma 17:13
  • Van’da 12 Terör Olayı Aydınlatıldı01 Aralık 2017 Cuma 17:13
  • Şüphe Üzerine Durdurulan Araçtan Silah Ve Uyuşturucu Ele Geçirildi01 Aralık 2017 Cuma 17:08
  • Zonguldak’ta Trafik Kazası: 1 Yaralı01 Aralık 2017 Cuma 17:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti