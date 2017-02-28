Sakarya’da ’İstihdam Seferberliği’

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında (SATSO) "İstihdam Seferberliği" isimli bilgilendirme toplantısı geniş katılımla gerçekleşti.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında (SATSO) "İstihdam Seferberliği" isimli bilgilendirme toplantısı geniş katılımla gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) gerçekleştirilen Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde "İstihdam Seferberliği" başlatılmıştı. Seferberlik kapsamında SATSO'da iş adamları ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerinin katılımı ile bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, STK temsilcileri, iş adamları ve davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, "Milli seferberliğin içinde bir il olacağız. En kısa zamanda bu kampanyaya hep beraber katılmış oluruz. Bütün üyelerimize de ben buradan seslenmek istiyorum, en az birer kişi almak üzere tabi bu 2 veya 3 kişi de olabilir. Bu anlamda kampanyaya destek olursak Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu bu çalışmaya hep beraber destek olmuş oluruz" dedi.

Vali Coş: "Sakarya bu konuda birinci olsun"

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş ise, "Güçlü olmamız, devlet olarak, millet olarak, birey olarak ise müreffeh olmamız, mutlu olmamız, huzur içerisinde olmamız, ihtiyaçlarımızın tam karşılanabilmesi için üretim kapasitemizi arttırmamız gerekiyor. İstihdamı artırmamız gerekiyor. Bunun için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Üretim demek refah demek, üretim demek gelir, servet, zenginlik demek. Bütün bunlara kavuşabilmemiz için bu konularda mesai kavramı tanımadan çalışmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin de aldığı kararlar çerçevesinde çalışma hayatında milli bir seferberlik anlayışı içerisinde, istihdamı artırma, işsizliği azaltma konusunda çok çeşitli bir teşvik tedbirleri uygulamaya girdi. Biz istiyoruz ki bu istihdama yönelik teşvik tedbirlerinin uygulanmasında Sakarya nüfusuna oranla, çalışma nüfusuna oranla en iyi oran ve sonuçları elde etsin. Sakarya bu konuda birinci olsun" ifadelerini kullandı.

Kaya: "Yaklaşık 38 bin açık iş gücü talebi almışız"

İş-Kur İl Müdürü Tekin Kaya ise yaptığı açıklamada, "2016 yılında özel sektör işverenlerimizden yaklaşık 38 bin açık iş gücü talebi almışız. Bu hakikaten ciddi bir rakam. Dolayısıyla bu 38 bin kişilik açık iş gücümüzün 18 bin kişisini anca doldurabilmişiz. Arka planda aslında 20 bin kişilik açık iş gücü talebini biz dolduramamışız. Burada en önemli husus işverenlerimizin aradığı nitelikli iş gücünü bulamayışımızdan kaynaklanıyor. Arka planda nedenler sayabiliriz ama bunun temel nedenlerinden biri, işverenlerimizin istediği nitelikli işgücünü bulamamışız" şeklinde konuştu.

Toplantının devamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü yetkilileri ile İş-Kur İl Müdürlüğü yetkilileri teşvikler hakkında detaylı bilgilendirmeler yaptı.