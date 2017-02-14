Sakarya’da Kaçak Alkol Ve Sigara Ele Geçirildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda bandrolsüz içki ve sigara ele geçirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda bandrolsüz içki ve sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Karasu'nun Küçükkarasu Mahallesinde jandarma ekipleri yaptıkları istihbari çalışma sonucu Ermenistan uyruklu 56 yaşındaki K.V.'nin ikametine baskın yaptı. Yapılan baskın sonucunda jandarma ekipleri ikamette yaptıkları aramada 155 adet bandrolsüz içki, 30 adet bandrolsüz kaçak sigara, 5 litre etil alkol ve çeşitli cinslerde bandrol ele geçirdi.

Konu ile ilgili soruşturma başlatılırken, K.V. isimli şahısın ise gözaltına alındığı öğrenildi.