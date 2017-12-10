Sakarya’da Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yola kontrolsüz çıkan otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yola kontrolsüz çıkan otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 1061. Sokak'tan Yıldırım Beyazıt Caddesi'ne kontrolsüz şekilde çıkan otomobil, Fatih B. idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten yere düşen sürücü Fatih B. ve motosiklette bulunan Onur S. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavilerinin ardından vücudunda kırıklar olan Fatih B., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.