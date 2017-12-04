Sakarya’da Otomobil Şarampole Uçtu: 2 Yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yağışın da etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yağışın da etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi Ormanköy ışıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akyazı'dan Adapazarı istikametine gitmekte olan Nurdan E. idaresindeki 45 YB 5695 plakalı otomobil, yağışlı havanın da etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü Nurdan E. ve araçta bulunan Şaduman N. Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.