Sakarya’da Sevgi Evlerinde Kalan Çocukları Sevindirdiler

Sakarya Üniversitesi Sapanca Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, sosyal sorumluluk yönetimi dersi kapsamında hazırladıkları...

Sakarya Üniversitesi Sapanca Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, sosyal sorumluluk yönetimi dersi kapsamında hazırladıkları "Yeşeren Hayaller" projesi ile sevgi evlerinde kalan çocukları hayallerine kavuşturarak onlara büyük sevinç yaşattılar.

Proje kapsamında Arifiye Sevgi evlerinde kalan kimsesiz çocukların dilekleri gerçekleştirildi. Projeyi anlatan Sapanca MYO öğrencisi Selinay Sekinpunar, "3 aylık bir çalışma sonunda gerçekleşen projemizin başlangıcında sevgi evlerinde kalan çocuklarla zaman zaman birlikte olduk, onlardan bir dilek tutmalarını ve o dileği kağıtlara yazmaları istedik. Dilek ağacına asılan isteklerin belirlenmesinden sonra dileklerin temini için sponsor arayışına başladık. Duyarlı vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar tarafından bu istekleri karşıladık. Son olarak tiyatro oyunu ve müzik eğlence eşliğinde düzenlediğimiz muhteşem bir gece ile çocukları hayallerine kavuşturduk" ifadelerini kullandı.

Proje dolayısıyla düzenlenen gecede konuşan Sapanca Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mehmet Özen, "Amacımız geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın hayata umutla bakmalarına katkıda bulunarak, onların yüzlerinde tatlı bir tebessüm bırakacağımıza inanarak mutlu olmalarını sağlamak, sürdürülebilir güzel bir dünya hayali kurmaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından gecenin en önemli anına geçildi. Dilek ağacına asılı notlar ve etrafında hediyelerin olduğu sahneye tek tek isimleri okunarak çağrılan öğrenciler protokol üyeleri eşliğinde dileklerine kavuşturuldu.

Gecede Sapanca Sanat Tiyatrosu'nun hazırlamış olduğu "Sev kardeşim" adlı müzikal çocuk oyun sahnelendi. Seyircinin zaman zaman alkışlarla tempo tuttuğu oyuna çocuklar da eşlik etti.