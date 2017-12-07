Sakarya’da Suriyeli Ailenin Kaldığı Ev Yandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Suriyeli bir ailenin kaldığı evde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Suriyeli bir ailenin kaldığı evde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Edinilen bilgilere göre, Hendek ilçesi Dereboğazı Mahallesi 1002 sokakta bulunan S.B.'ye it olan 2 katlı apartmanın birinci katında iddialara göre, sobanın parlaması sonucu yangın çıktı. Suriyeli ailenin yaşadığı öğrenilen dairede Suriyeli annenin çocuklarını da alarak evden çıkması sonucu olası bir faciayı önledi. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Hendek Grup Amirliği ekipleri çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, dairede büyük çapta maddi hasar meydan gelirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.