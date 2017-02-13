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Sakarya’da Telefon Dolandırıcılarına Operasyon: 7 Gözaltı

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Sakarya’da Telefon Dolandırıcılarına Operasyon: 7 Gözaltı
Sakarya'da telefonla dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya'da telefonla dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yerde bulduğu flaş diski alan ve diskte çıkan bilgilerden şüphelenen bir vatandaş, flaş diski Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Flaş diski inceleyen polis ekipleri, Türkiye genelinde telefon ile 50 binden fazla kişiyi dolandırarak mağdur eden şebekeyi takibe aldı. Uzun takip sonrası Karasu'da birçok noktaya eş zamanlı operasyon yapan polis ekipleri, şebeke üyesi 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 7 şüphelinin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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