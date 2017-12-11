Sakarya’da Ticari Taksi İle Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ticari taksi ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ticari taksi ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerindeki Eski Terminal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adnan Menderes Caddesi üzerinden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi istikametine gitmekte olan M.G. idaresindeki 54 T 0661 plakalı ticari taksi ile Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde ilerlemekte olan M.T. idaresindeki 54 FR 554 plakalı ticari araç Eski Terminal Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 54 FR 554 plakalı ticari araç yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kazada hafif yaralanan ticari aracın sürücüsü ayakta tedavi edildi. İki araçta da maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili polis inceleme başlattı.