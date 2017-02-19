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Sakarya’da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Sakarya’da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kandıra istikametinden Kaynarca istikametine seyir halinde olan Ahmet A. yönetimindeki 54 VH 242 plakalı otomobil, Hatiplar Mahallesi'nde yol kenarında park halinde duran iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 54 VH 242 plakalı otomobilde bulunan sürücü Ahmet A. ve Furkan T. yaralanırken, her iki otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sakarya’da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sakarya’da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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