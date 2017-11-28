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Sakarya’da Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Sakarya’da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Arifiye ilçesi Sapanca bağlantı yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralananlara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan yaralılardan Y.A., U.S. ve D.A. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, A.M. ve H.D. ise ToyotaSa İlk Yardım ve Acil Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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