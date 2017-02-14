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Sakarya’da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama

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Sakarya’da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama
SAKARYA (İHA) – Sakarya'da polis ekiplerince iki hafta boyunca yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 11 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'da polis ekiplerince iki hafta boyunca yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 11 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik iki hafta boyunca sürdürdükleri çalışmalarda 11 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerce şahısların üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 146 gram esrar, 20 gram kokain, 51 adet uyuşturucu hap, 663 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan tutuklanan şahıslardan birinde sahte kimlik ele geçirilirken, beş ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

Sakarya’da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama

Sakarya’da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama

Sakarya’da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama

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