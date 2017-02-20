Sakarya’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Sakarya'da polis tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da polis tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. Operasyonlar kapsamında bir otomobili durduran polis ekipleri, araçta yaptıkları aramada esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde de narkotik köpeği "Dark" ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği, tüfeğe ait 24 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 21 adet fişek, uyarıcı hap, bonzai ve esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişiden birinin 6 aydır cezaevi firarisi olduğu ve 6 yıl kesinleşmiş cezası olduğu belirtildi.