Sakarya’daki Vahşi Cinayetin Davası Cuma Günü Başlıyor

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tecavüz edildikten sonra 10 aylık çocuğu ile birlikte öldürülen Emani Al Rahmun cinayeti davası Cuma günü başlıyor.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tecavüz edildikten sonra 10 aylık çocuğu ile birlikte öldürülen Emani Al Rahmun cinayeti davası Cuma günü başlıyor. Dava öncesi bir araya gelen Sakarya'daki sivil toplum kuruluşları (STK) ortak basın açıklaması yaparken, Emani Al Rahmun'un eşi Halid Al Rahmun, "Her zaman olduğu gibi bugün de benim yanımda durun" dedi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Birlik Mahallesi'nde 20 yaşındaki 9 aylık hamile Emani Al Rahmun'un tecavüz edildikten sonra 10 aylık çocuğu Halaf Al Rahmun ile birlikte öldürülmesi sonrası tutuklanan B.K. ve C.B, 1 Aralık Cuma günü hakim karşısına çıkacak. Dava öncesi bir araya gelen Sakarya'da bulunan sivil toplum kuruluşları ortak basın açıklaması yaptı.

"İlk duruşma aşamasına gelindi"

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve müşteki Emani Al Rahmun avukatı Cihad Gökdemir yaptığı açıklamada, "Kaynarca ilçesinde maalesef elim bir hadise vuku buldu. Misafirimiz olan Suriyeli bir ailenin eşi, maalesef kendisi de daha çocuk. 20 yaşındaydı El Rahmun ve 10 aylık çocuğuyla birlikte katledildi. Bu katliamı gerçekleştiren kişiler çok kısa bir sürede yakalandılar. Ve suçlarını da ikrar ettiler. Bu kişilerin ilk duruşmaları da Sakarya Ağır Ceza Mahkemesinde bu Cuma günü görülecek. Biz bu münasebet ile toplandık. Sakarya'nın STK'ları ve Türkiye'nin önde gelen STK'ları bu davaya çok duyarlı bir şekilde yaklaşıyorlar. Ben ailenin avukatı olarak olayın vuku bulduğu akşamdan bu yana Sakarya'nın STK'ları ile birlikte bugüne kadar soruşturmayı, davanın iddianamesini takip ettik. Olayları, adli tıp sonucunu takip ettik ve cenazelerin Suriye'ye gitmesi ile defnedilmesi aşamasında bulunduk. Bugünde ilk duruşma aşamasına gelmiş bulunuyoruz" dedi.

"Duruşma çok uzun sürmeyecek"

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşecek olan davanın çok uzun sürmeyeceğini belirten Avukat Gökdemir, "Dava ile ilgili söyleyeceğim birkaç şey olursa iddianamede savcı bey iki sanığın zaten kendi ikrarlarında da belirttikleri gibi suçu ayrıntılı bir şekilde anlatıyorlar. O anlamda işlemiş oldukları suçları en üst hadden cezalarını talep etmiş. İddianamenin bu ceza hukuk yönüyle bir eksiği yok. Tahminimizce bu iddianame, sanıkların da ikrarından dolayı duruşmaların çok uzun sürmeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü delillerin hemen hemen tamamı toplandı" diye konuştu.

"Cinayette azmettirici kişi veya grup olabileceği düşünülüyor"

Olayın arkasında bir azmettirici grup veya kişinin olabileceğini düşündüğünü de belirten Gökdemir, "Tek bir konu var araştırılmaya muhtaç; o da sanıkların bu suçu işlerken herhangi bir kişi veya grup tarafından azmettirilip ettirilmedikleri noktası. O konuyla ilgili herhangi bir delil şimdiye kadar ortaya çıkmadı. Sanıkların banka kayıt ve diğer kayıtlarına bakılıp araştırıldı. Eğer bu konuda bir iz bir işaret ortaya çıkarsa veya bu konuyla ilgili bilgisi olan varsa bize iletmelerini mutlaka istiyoruz. Kaynarca gibi bir yerde bir Suriyeli hanımefendinin ve çocuğunun bu şekilde vahşice öldürülmesi sadece vahşi duygudan olabileceğini değil mutlaka bunun arkasında bir azmettirici grup veya kişinin olabileceğini düşündüğümüz için bu konuda araştırılmaya muhtaç" şeklinde konuştu.

"Benim yanımda durun"

Öldürülen Suriyeli kadının eşi Halid Al Rahmun ise yaptığı açıklamada, "Yanımda bulunan herkesten Allah razı olsun. Türk abilerim, kardeşlerim hiçbiri beni yalnız bırakmadı. Çok destek oldular, yardım ettiler. Bu olay olduktan sonra herkes benim yanımda durdu. Aynı şeyi şimdi de istiyorum, yine benim yanımda durun. Benim hakkım kaybolmasın istiyorum. Allah razı olsun hepsinden" ifadelerini kullandı.