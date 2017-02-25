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Sakarya’daki ‘Yasa Dışı Dinleme’ Davası

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Sakarya’daki ‘Yasa Dışı Dinleme’ Davası
Sakarya'da yasa dışı dinleme iddialarıyla ilgili açılan dava başladı.

Sakarya'da yasa dışı dinleme iddialarıyla ilgili açılan dava başladı. Davada mahkeme heyeti Eski Sakarya Emniyet Müdürü Ali Bilkay'ın tahliyesine karar verdi.

Sakarya'da yasa dışı dinleme yapıldığı iddialarıyla ilgili "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek" suçlarından, aralarında eski Sakarya Emniyet Müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da bulunduğu emniyet mensuplarının yargılanmasına başlandı. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Bilkay, tutuklu ve tutuksuz yargılanan 7 polis memuru ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada kimlik tespitlerinin ardından haklarındaki suçlamalar hatırlatılan sanıklar savunmalarını yaptı.

Mahkemede ifade veren E.Ö., "Dinleme işlemini üstlerimin verdiği talimat doğrultusunda gerçekleştirdim. Kendim bir basit polis memuruyum. Bu nedenle üstlerimin verdiği emri sorgulama gibi bir vasfım yoktur. Üstüme atılan suçlamaları kabul etmeyerek tahliyemi istiyorum" dedi. Eski Sakarya Emniyet Müdürü Ali Bilkay ise, İstihbarat Şube Müdürlüğünde gerçekleştirilen dinlemelerin nasıl ve ne şekilde yapıldığını bilmediğini iddia etti. İddianamede yer alan suçlamaları reddeden Bilkay, tahliyesini talep etti.

Sanıkları dinleyen mahkeme heyeti, Ali Bilkay'ın tahliyesine, 6 polis memurunun ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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