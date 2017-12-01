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Sakarya’nın İhracat Başarısı Sürüyor

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Sakarya’nın İhracat Başarısı Sürüyor
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2017'nin Kasım ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2017'nin Kasım ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre, ülke ihracatı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 14,2 artarak 13 milyar 629 milyon olurken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artış ile 142 milyar 663 milyon dolara ulaştı. Sakarya Kasım ayı ihracatı Geçen yılın aynı ayına göre kıyaslandığında yüzde 21.2 artış gösteren Sakarya'nın ihracat performansı 451milyon 672 bin dolarla yükselmeye devam ediyor. Sakarya, Kasım rakamlarıyla en çok ihracat yapan ilk 10 il arasında 7. sırada yer alırken, 25 sektörde, 109 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. İhracat başarısından duydukları memnuniyeti paylaşan Başkan Mahmut Kösemusul, şehrin iş dünyasını kutlarken, ihracatçı ilk 5 il arasında olmak hedefinde gelinen son noktayı yeterli görmediklerini, şehrin üretim yeteneğini ve ihracatçı sayısını artırarak hedefe ulaşacaklarını dile getirdi.

Türkiye ekonomisinin başarı yürüyüşünü sekteye uğratmak için atılan tüm adımlara karşı birlik ve beraberliğin sarsılmaz gücüyle kararlı ve dik duruş gösterecek irade ve imkana sahip olduklarını aktaran Başkan Kösemusul, "Sakarya'mız iş dünyası hedefe ulaşma inancıyla üretecek ve büyüme yolculuğunu sürdürecektir. Ülkemizin ve şehirlerimizin kalkınmasını ve gelişmesini istemeyenlerin tehdit ve çabalarına karşı, aziz milletimizin güçlü liderinin arkasında daha dirençli ve kararlı olacağına, olumsuzlukları büyük sorunlar haline getirmeden çok çalışarak başarıya ulaşacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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