Sakarya’nın Yeni Su Kaynağında Geri Sayım Başladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş...

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş yapımı devam eden Akçay Barajı'nı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Toçoğlu Akçay Barajı'nın Sakarya'nın geleceği için çok büyük bir kazanım olacağının altını çizdi.

SASKİ tarafından Pamukova'nın bin metre rakımlı Eskiyayla bölgesinde inşa edilen Akçay Barajı kar yağışlarının başlamasının ardından beyaz örtüye büründü. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş yapımı süren Akçay Barajı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Akçay Barajı ve HES projesinin şu ana kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan en maliyetli ve en büyük proje olduğunu vurgulayan Başkan Toçoğlu, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren en önemli hedeflerimizin başında tüm evlerinde çeşmelerinden su içilen, modern ve sağlam altyapıya sahip bir Sakarya var. Bu hedefimiz doğrultusunda çok ciddi altyapı çalışmaları gerçekleştirdik. 16 ilçemizde bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda şehrimizin tek su kaynağı olarak Sapanca Gölü bulunuyor. Sapanca bir içmesuyu kaynağı olmasının yanında doğal güzelliğiyle de sadece Sakarya'nın değil tüm Türkiye'nin en önemli değerlerinden. Bu nedenle gölü korumak için her türlü tedbiri alıyor, bu noktada ciddi yatırımlar yapıyoruz" dedi.

Başkan Toçoğlu, "Her geçen gün nüfusu daha da artan bir Sakarya'nın sadece Sapanca Gölü'ne bağlı olması gelecek nesillerimiz adına sıkıntılı günler getirebilirdi. Bunun önüne geçmek için bin metre rakımlı Pamukova Eskiyayla bölgesinde 140 milyonluk yatırımla 40 milyon metreküp su potansiyeline sahip Akçay Barajı'nı inşa ediyoruz. Şu anda barajımızın 75 metrelik gövdesi tamamlanmış durumda. Projemiz için geri sayım başladı. 365 günümüz var. İnşallah seneye bugünlerde barajımızda su tutmaya başlayacağız. Yine proje kapsamında inşa edeceğimiz 3 HES'le tükettiğini üreten şehir olma yolunda ciddi bir adım daha atacağız. Akçay Barajı hem şehrimizin doğasına, hem enerji üretimine, hem de içmesuyundaki kalite iddiamıza ciddi katkılar sağlayacak" diye konuştu.

Devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler paylaşan SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, "Tamamlanan 75 metrelik baraj gövdemiz 750 bin metreküplük hacme sahip. Barajda ayrıca ön yüz betonu yapılacak. Akçay'da tuttuğumuz suyu Türkiye'de revizyon ihtiyacı duymayan 3 tesisten biri olan Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne ulaştıracak 47 kilometrelik isale hattımızın 45 kilometrelik kısmı tamamlanmış durumda. Bu hat ile Hızırilyas'a yılda 40 milyon metreküp su ulaştırmayı planlıyoruz. Yine Hızırilyas, İkramiye ve Hacımercan'da inşa edeceğimiz toplam 12 Megavat kurulu güce sahip olacak HES'lerin imalatına da başlıyoruz" şeklinde konuştu.