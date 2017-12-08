Sakata Geldik Tiyatro Oyunu Çorlu’da Sahne Aldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin "Sakata Geldik" stand-up gösterisi Çorlu'da sahnelendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin "Sakata Geldik" stand-up gösterisi Çorlu'da sahnelendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikler kapsamında seyirci ile buluşan tiyatro sanatçısı Erman Eranıl, ilgi ile izlendi. Çorlu Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde ücretsiz olarak sahnelen oyuna ilgi yoğun oldu. Salonu dolduran vatandaşlar oyun sonunda sanatçı Eranıl'ı ayakta alkışladı.

Oyun sonunda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Talat Atay, tiyatro sanatçısı Erman Eranıl'a teşekkür ederek çiçek takdim etti.