  • BIST 95.804
  • Altın 141,037
  • Dolar 3,5892
  • Euro 3,9043
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 25 °C
  • Rize 20 °C
  • Trabzon 17 °C

Sakem Kursiyerlerinden Sergi

» »
Sakem Kursiyerlerinden Sergi
Safranbolu Belediyesi bünyesinde bulunan Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM) 2016-2017 yılı kurslarında gerçekleştirilen el emeği göz nuru eserlerinden oluşan...

Safranbolu Belediyesi bünyesinde bulunan Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM) 2016-2017 yılı kurslarında gerçekleştirilen el emeği göz nuru eserlerinden oluşan sergilerini açmaya devam ediyor.

SAKEM Tarihi Çarşı ve Emek şubelerinin ardından Aşağı Tokatlı şubesinde kursiyerler tarafından ortaya çıkarılan el emeği göz nuru ürünlerin sergisi düzenlenen törenle halkın beğenisine sunuldu.

Sergi, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Bilicioğlu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zülfiye Eraslan Özcan ve SAKEM Koordinatörü Münevver Esen'in katılımıyla açıldı.

Serginin açılışında konuşan Başkan Yardımcısı Bilicioğlu, SAKEM'in 2010 yılından bu yana çok büyük aşama kaydederek alanında bir marka olduğunu söyleyerek, " 2016-2017 yılı kurslarımızın sergi açılışları devam ediyor. Bu sergilerde gerçekten birbirinden güzel eserleri görmekteyiz. Ben başta böyle bir kurumu Safranbolu'muza kazandırdığı için Belediye Başkanımız Dr. Necdet Aksoy olmak üzere tüm hocalarımıza ve SAKEM'i tercih ederek kurslarımıza iştirak eden tüm Safranbolululara teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar kursiyerlerin özenle yaptığı ürünlerin bulunduğu sergiyi gezdi.

Sakem Kursiyerlerinden Sergi

Sakem Kursiyerlerinden Sergi

Sakem Kursiyerlerinden Sergi

Sakem Kursiyerlerinden Sergi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çankaya Belediyesi ’Demokrasi Şehitleri’ni Unutmadı10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:09
  • Vartolu Çocuklara Ödül10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:09
  • Bozyazı’da Trafik Polislerinden Sürücü Ve Yayalara Çikolata İkramı10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:09
  • Aski Araç Filosunu Genişletiyor10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:09
  • Başkan Asya’dan ’Engelliler Haftası’ Mesajı10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:04
  • Vali Arslantaş’ın Berat Kandili Mesajı10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:04
  • İl Müdürü Yolcu, İnşaat Halindeki Ahırları Gezdi10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:04
  • Dev Mesire Alanında Sona Doğru...10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:04
  • Tatvan’da Resim Sergisi10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:04
  • Turgutlu Belediyesi Vatandaşların Hayatını Kolaylaştırıyor10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti