​SAKIN EVET OYLARINI DÜŞÜRMEYİN!

Evet oyları az çıkar da başkanlık sistemi olmazsa ne olur biliyor musunuz?

İktidar değişmez.

O zaman ne olur?

O zaman görürsünüz ne olacağını.

Çarşı pazar zaten zamlanmış, siz zamları o zaman görün.

Ekmek, yumurta fiyatı derken benzin ve motorin ile yakıtların tamamına bakın ne zamlar gelir ne zamlar.

Burası Türkiye çünkü hep böyle olmuştur.

Sonrasına Allah Kerim.

Daha önceki yıllarda AK Parti’nin oyları bir önceki seçimde düşüncü Samsun’da yaşayan vatandaşlar seçimin ertesi günü evlerinden çıkıp ekmek almaya giderlerken satış noktalarında fiyatları görmüştü, zamlı fiyatları.

Kimsenin gıkı bile çıkmamıştı.

Eğer oylar az çıkarsa olacağı yine budur.

İşte biz buyuz, böyleyiz, kaderciyiz kaderci…

Hemen uyum sağlıyoruz zamlara.

Kuzu gibi veririz zamlı fiyatları.

Hiçbirimiz de “Neden birader, Seçimden hemen sonra zam mı olurmuş?” diye sormayız.

Sadece içimizden lanet okuruz, o kadar.

Eğer düşüş çok olursa o zaman yandı gülüm keten helva.

İğneden ipliği zam bekleyin.

Düşünmek bile istemiyorum.

Donumuzun eskiyen lastiğini alamaz ve malum yerimiz çıplak kalır, aman ha dikkat…

ÇIĞLIK ATMAKTA GECİKMEYİN

Yolcular uçağın yanında otobüsten inmişler..

Bavullarını gösteriyorlar.

Bir bakmışlar uçak şirketinin minibüsü yanlarında durmuş.

İçinden kaptan pilotla yardımcı pilot inmişler...

Yolcular fena halde şaşırmışlar.

Nasıl şaşırmasınlar;

Kaptan pilotun elinde bir beyaz baston. Kolunda üç noktalı bant...

Yardımcı pilotun elinde bir kopek tasması. Tasmanın ucunda bir kopek...

Sağa sola çarparak öylece ilerliyorlar uçağa!

Günlerden 1 Nisan değil ama 'Şaka herhalde' demiş yolcular, doluşmuşlar uçağa...

Uçak pistte hızla ilerlemeye başlamış.

Yolcuların gözleri camda. Uçak hızlanmış..

Yolcular endişelenmeye başlamışlar.

Uçak daha hızlanmış.

Pistin sonu hızla yaklaşmaya başlamış...

Uçak iyice hızlanmış...

Bazı yolcular paniklemiş, dua etmeye başlamışlar.

Uçak son hıza ulaşmış!

Bu arada pistin sonuna da ulaşmış.

100 metre sonra betonun bitip cimlerin başladığını gören yolcular dehşet içinde çığlığı basmışlar!!!

Tam o anda da kaptan pilot levyeyi sonuna kadar çekmiş...

Uçak tam pist biterken tekerleklerini yerden kesmiş, havalanmış.

Kaptan pilot arkasına yaslanmış derin bir nefes almış ve yardımcı pilota dönmüş:

—Biliyor musun? Bir gün çığlık atmakta gecikecekler ve hep birlikte geberip gideceğiz!...

Bu yolcuların durumuna düşmemek ve çığlık atmamak için ne yapmak gerekir?

Başımıza bir padişah veya kral seçmemek gerekir, her kurumun tek elde toplanmasına doğru kaymamak gerekir. Benden hatırlatması, gerisi size kalmış, ister çığlık atın isterseniz de duvara çarpın.

Derler ya her koyun kendi bacağından asılırmış.

İnekler süt verir, sahiplerinin hür ve refah içinde yaşamasını sağlar öküzler ise her gün çifte sürülür akşam da ahırlarına yorgun argın gelir…

GÜNÜN FIKRASI

Bir savaş gemisi karanlık ve sisli bir gecede yol alıyormuş. Derken kaptan köşkündeki komutan tam karşıda ve uzakta üzerlerine doğru gelen bir ışık fark etmiş. Hemen karşı tarafa sinyal göndererek şu mesajı geçmiş:

-"Derhal rotanızı 30 derece doğuya çeviriniz."

Karşıdan anında cevap gelmiş:

-"Sen rotanı 30 derece batıya çevir!"

Komutan şaşırmış, biraz da sinirlenmiş, mesajı tekrarlamış:

-"Rotanı derhal 30 derece doğuya çevir, emrediyorum!"

Karşıdan cevap:

-"Asil sen rotanı 30 derece batıya çevireceksin!"

Komutan öfkeden küplere binmiş, bir mesaj daha yollamış.

-"Ben 30 yıllık kaptanım, sana son kez emrediyorum, rotanı 30 derece doğuya çevir!"

-"Sen 30 senelik kaptansan ben de 20 senelik denizciyim, sen rotanı 30 derece batıya çevir."

Komutan, o kadar sinirlenmiş ki, hemen mürettebata bütün topları ateşe hazır hale getirmelerini emretmiş ve son kez bir mesaj göndermiş:

-"Burası bir savaş gemisi, derhal rotanı 30 derece doğuya çevirmezsen ateşe başlayacağız."

-"Burası da bir deniz feneri.. Sen rotanı bir an önce 30 derece batıya çevirmezsen birazdan kayalara çarpacaksın.

GÜNÜN SÖZÜ

Dünyada her millet icraatına tahammül ettiği hükümetin mesuliyetine ortak sayılır. Mustafa Kemal ATATÜRK​