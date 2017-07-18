Saklıkent Kanyonu’da Düşen Tatilci Kurtarıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda yürüyüş yapığı sırada düşen ve başını kayalıklara çarparak yaralanan vatandaşı UMKE gönüllüsü...

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda yürüyüş yapığı sırada düşen ve başını kayalıklara çarparak yaralanan vatandaşı UMKE gönüllüsü kurtarıldı.

Kütahya'dan Seydikemer Kayadibi Mahallesi'ndeki Saklıkent kanyonuna tatile gelen Kadir Turgut (25), yürüyüşe çıktı. Kanyonda yaklaşık bir kilometre yürüyen Turgut, ayağı kayarak düştü ve başını zemindeki kayalıklara çarptı. Olayı gören tatilciler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralanan Turgut'a olay sırasında kanyonda bulunan UMKE gönüllüsü Yasin Babacan ile Hüseyin Pınar ilk müdahaleyi yaptı. Ekiplerin yaralıya ulaşmasıyla sedyeye alınan Turgut, kanyonun girişine kadar taşındı. Akıntının fazla olduğu kanyondan halat yardımıyla geçen ekipler, Turgut'u bekleyen ambulansa ulaştırdı. Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Turgut'un sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralıya ilk müdahaleyi yapan Babacan, yaralının parkurun son 200 metresinde ayağını kayması sonucu başından yaralandığını söyledi. Yaralının bilincinin ilk etapta kapalı olduğunu belirten Babacan, "İlk müdahalesini yaptım. Görevli sağlık ekiplerinin gelmesiyle hastayı yaklaşık 20 dakika taşıdık. Yaralı ilk andan kötüydü ama daha sonra bilinci yerine geldi" dedi.

UMKE Fethiye görevlisi Mustafa Eren ise yaralıya ilk olarak kanyonda bulunan iki UMKE gönüllüsü ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiğini kaydetti. Eren, "Yaralıyı vatandaşların da yardımıyla, yaklaşık bin 200 metre taşıdık" dedi.