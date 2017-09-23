Salihli Ak Parti, Dinç İle ’Yola Devam’ Dedi

AK Parti Salihli İlçe Teşkilatı'nın 5.Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

AK Parti Salihli İlçe Teşkilatı'nın 5.Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Tek aday olarak kongreye giden Selçuk Dinç, atama ile geldiği göreve bu kez delegenin oylarıyla seçilerek, güven tazeledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajlarının okunduğu kongre saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Divan Başkanlığını Manisa İl Başkan Yardımcısı Musa Özdemir'in yaptığı kongrenin açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Selçuk Dinç, kendisinin ilk seçimli kongresinin olduğunu söyledi. Dinç, "Bu dava ya 2002 yılında Recep Tayyip Erdoğan ile çıktık. Durmak yok yola devam" dedi. Salihli'nin hiçbir zaman kendine gelemediğini belirten Dinç, "Seçimlerde bu kendine gelememe ise emekliler şehri tabelasını kente astırdı. Seçimlerde genel ve yerel iktidarı buluşturamayıp, Salihli'yi kaybettiren şehir yaptı. Kaybeden şehre bir şimdi, çöp kokusu ve su yetersizliği sorunu ortaya çıkardı" dedi. Yerelde Salihli'yi yöneten CHP ve MHP'yi eleştiren Dinç "Birisi bina yaptı, birisi geldi bu binayı yıkıp, çim ekti. Ama biz 2019 seçimlerinde Salihli'yi ak belediyelik ile buluşturmak için çalışacağız. Hiçbir zamanda ak davanın, Salihli'nin ve sizlerin yüzünü yere eğdirmeyeceğim" dedi.

Manisa'nın 17 ilçesi içerisinde Salihli'nin yerel seçimlerde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Eğer yerel seçimlerde Salihli'de başarılı olduk mu, Manisa Büyükşehir Belediyesini de kazanmış oluruz. Ben inanıyorum kibirlik ve beraberlik içinde olursak, hem Salihli'yi hem Manisa'yı yüzde 50+1 ile kazanırız. Artık biz hem Salihli, hem diğer ilçelerimizde, hem de Manisa Büyükşehir Belediyesinde ak bayrağı dalgalandırmak istiyoruz. Biz Salihli'yi hep CHP'nin kalesi olarak bilirdik, ancak son yerel seçimlerde belediye başkanlığını MHP kazandı. Eğer bizde iyi bir aday ile çıkarsak, Salihli'de bu işi bitiririz. Yeter ki adayımıza sahip çıkalım" dedi.

2019 seçimlerinde Manisa'da hedeflerinin büyük olduğunu belirten Mersinli, "Ben Manisa'da Büyükşehir Belediyesini kazanmak istiyorum. Eğer bunu başaramaz isek, ben bu görevi bırakırım. Bunu ilk göreve geldiğimde söylemiştim. Manisa'da ve 17 ilçede başarılı olmak için çalışacağız" dedi.

"Birbirimizin gözünü oymayalım"

Konuşmasında Salihli'yi canlı ve diri bulduğunu söyleyen AK Parti Manisa İl Koordinatörü ve 24.dönem İzmir Milletvekili Ali Aşlık ise hedeflerinin ise 2019 seçimlerinde hem Salihli'de hem de Manisa'da başarılı olmak olduğunu söyledi. Aşlık, "İnşallah 2019'da Salihli ve Manisa'da AK Parti'ye gönül verenler birbirlerinin gözünü oymayıp, birbirlerine el verip, omuz verirse Manisa'yı ak belediyecilik ile buluştururuz" diye konuştu.

AK Parti 24.dönem Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş da bir konuşma yaptığı kongre de Selçuk Dinç başkanlığındaki AK Parti Salihli İlçe yönetim kurulu ise Ahmet Şükrü Yılmaz, Ahmet Zeybek, Dilek Kaykan, Durmuş Kocaman, Fatih Türker, Halil Topçu, Halit Karakaya, Hasan Hüseyin Erçakır, İrfan Kocaer, İslam Korkusuz, Kamelya Kaya, Kamil Alkan, Mehmet Akif Savran, Mehmet Altıntaş, Muhsin Akbaş, Mustafa Demir, Nejatcan Uyğun, Nuray Kızgın, Orhan Karabal, Pelin Görel, Rafet Şenay, Selvet Kaya, Şuayip Zurnacı ve Yusuf Gencer'den oluştu.