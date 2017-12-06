Salihli Belediye Meclisi Yılın Son Toplantısını Gerçekleştirdi

Salihli Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı, Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirildi.

Salihli Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı, Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıda, belediye meclisi ek gündem maddeleriyle birlikte toplam 8 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.

Meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Başkan Zeki Kayda, alınan kararların Salihli'ye hayırlı olmasını dileyerek, Salihli Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, 262 milyon lira tutarındaki 66 projeyi kazandırmanın onuru ve gururunu yaşadığını ifade etti. Salihli Belediye Meclisi, 1 yıllık süre ile Doğalgaz Enerji Komisyonuna; MHP'den Osman Vural, İsa Yıldırım ve Yunus Candan, CHP'den Koray Kaplan, AK Parti'den ise Hidayet Deniz'i seçti.

S.S 24 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi adına tahsis edilen Gümüşçayı Kenarında bulunan Dolmuş Durağı'nın tahsis süresinin uzatılması talebi, Salihli imar plan notlarının 27. Madde uygulanmasının durdurulması hususu oy birliği ile kabul edilirken, planlı Alanlar imar Yönetmeliğine Aykırı Plan Notlarının incelenerek gerekli düzeltme ve ilave düzenlemelerinin yapılması hususu İmar Komisyonuna, Barış Mahallesi'nde bulunan işyerlerine alkol ruhsatı verilmesi talebi Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna, Kemer Mahallesi Karakılçık Buğdayının üretilip un haline getirilmesi için kullanılacak olan tarihi değirmenin kamulaştırılması talebi de Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havale edildi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Başkan Zeki Kayda, "Alt yapısı ve üst yapısıyla çalışmalar başladı. OSB 2. Etap'ta 26 firma müracaat etti ve 16 firmaya satış gerçekleştirildi. Tahsis edilen 16 firmanın toplam istihdam sayısı 2650'ye çıktı. En son Türkiye'nin en büyük zirai ilaç fabrikalarından olan Agrobest'e 205 dönüm yer tahsis ettik. Protokolünü, sözleşmesini yaptık ve peşinatını aldık. Firma sahipleri gerekli yatırım işlerine başladı. Norm cıvataya 162,5 dönüm yer tahsis ettik. Bunların haricinde büyüklü küçüklü 14 firma müracaat etti. OSB 2. Etabın yaklaşık yüzde 65'ini verdik. Hedefimiz Salihli'de 5 bin kişiye yakın bir istihdam sağlamak. Doğalgaz çalışması hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda Gölmarmara-Akhisar, Akhisar-Salihli hattı üzerinde çalışmalar başladı. Öyle zannediyorum ki 2018'in sonunda Salihli'ye doğalgaz boru hatları döşenecek. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor, sizlere de böylelikle bilgi vermiş oldum" dedi.