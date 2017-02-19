Salihli Belediyespor, Ahmetli’yi Tek Golle Geçti

Salihli Belediyespor, kendi evinde Ahmetli Belediyespor" u 1-0 yenerek gruptaki liderliğini sürdürdü.

Salihli Belediyespor, kendi evinde Ahmetli Belediyespor" u 1-0 yenerek gruptaki liderliğini sürdürdü.

Manisa Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Salihli Belediyespor, kendi sahasında Ahmetli Belediyespor ile karşılaştı. Ramiz Turan Stadı'nda oynanan, Hüseyin Gökberk Arslan,Oğuz Akyüz ve Gökhan Özkan hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmayı ev Salihli Belediyespor, 1-0 kazandı. Yeşil-beyazlı ekibi galibiyete taşıyan tek golü ise Taner attı.

Karşılaşmayı ise Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Salihli Belediyespor Yönetimi ile taraftarlar izledi.

Salihli Belediyespor, bu sonuçla grupta 34 puanla liderliğini sürdürürken, Ahmetli Belediyespor ise 29 puanda kaldı.