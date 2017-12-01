Salihli Belediyespor Galibiyet İçin Gitti

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, ligin 10'uncu haftasında İstanbul deplasmanına galibiyet için gitti.

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, ligin 10'uncu haftasında İstanbul deplasmanına galibiyet için gitti.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin 10. Haftasında Cumartesi günü İstanbul ekiplerinden Bahçelievler'in konuğu olacak. Bahçelievle Spor Salonu'nda oynanacak olan ve saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşmada Yeşil-beyazlı ekip, rakibini yenerek, 3 puanın sahibi olmak istiyor. Bahçelievler maçına galibiyet parolası ile hazırlandıklarını ifade eden Salihli Belediyespor Baş Antrenörü Bora Şensoy, rakibini deplasmanda yenerek ligde 8. galibiyetine ulaşmak istediklerini söyledi.

Karşılaşma öncesinde, ligde 20 puana sahip olan iki takımdan Bahçelievler 3. sırada yer alırken Salihli Belediyespor ise 4. sırada yer alıyor.