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Salihli Belediyespor İstasyongücü’nü Farklı Geçti

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Salihli Belediyespor İstasyongücü’nü Farklı Geçti
Salihli Belediyespor, Turgutlu'da oynadığı maçta İstasyongücüspor'u 5-1 yenerek gruptaki liderliğini sürdürdü.

Salihli Belediyespor, Turgutlu'da oynadığı maçta İstasyongücüspor'u 5-1 yenerek gruptaki liderliğini sürdürdü.

Manisa Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Salihli Belediyespor, İstasyongücü ile karşılaştı. Turgutlu Irlamaz Stadı'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Yeşil-Beyazlılar, Kaptan Gökçe (2) ve Yasin'in attığı gollerle rakibi karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Grupta yenilgisiz liderliğini sürdüren Salihli Belediyespor, ikinci yarıda da baskılı oynayarak Yusuf ve Yasin'in kaydettiği gollerle müsabakayı 5 -1 kazandı.

Grupta yenilgisiz liderliğini sürdüren Salihli Belediyespor, aldığı bu galibiyetle 37 puana yükseldi. Gelecek hafta gruptaki son maçını oynayacak olan Yeşil-Beyazlılar, Ramiz Turan Stadı'nda Turgutlu Belediyespor ile karşılaşacak. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, maçtan galip ayrılan Yeşil-Beyazlı futbolcular ile Teknik Direktör Yusuf Sapmaz'ı tebrik ederek önümüzdeki hafta oynayacakları müsabakada başarılar diledi.

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