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Salihli Belediyespor Rahat Kazandı

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Salihli Belediyespor Rahat Kazandı
Salihli Belediyespor, evinde oynadığı maçta Saruhanlı Belediyespor'u 4 golle yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Salihli Belediyespor, evinde oynadığı maçta Saruhanlı Belediyespor'u 4 golle yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Manisa Süper Amatör Küme B Grubunda Antrenörler Adem Başaran ve Murat Kahraman yönetiminde mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin 7. haftasında Saruhanlı Belediyespor ile karşılaştı. Ramiz Turan Stadında oynanan ve Emre Abar, Ahmet Yiğit Diktaş ile Hüseyin Aycan hakem üçlüsünün yönettiği maçı, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli Belediyespor Kulüp Başkanı Serkan Sözer ve yöneticiler ile taraftarlar izledi.

Müsabakaya taraftarlarının yoğun desteğiyle etkili başlayan Yeşil- beyazlılar, Ensari'nin kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da rakip kalede gol arayışını sürdüren Salihli Belediyespor, Muhammed'in attığı 2 golle maçtaki 3-0 öne geçti. Hamza'nın kaydettiği muhteşem frikik golü maçın skorunu belirledi 4-0. Yeşil-beyazlı futbolcular, galibiyet sevincini Antrenörler Adem Başaran ve Murat Kahraman ile taraftarlarıyla paylaştı.

Maçtan sonra soyunma odasına giderek futbolcular ile teknik heyeti kutlayan Başkan Kayda, "Sizlere güveniyoruz. Aldığınız başarılı sonuçlarla tüm Salihli'ye büyük bir sevinç yaşattınız. Hedefimiz olan Bölgesel Amatör Lige çıkma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Sizler sahada ter dökerken bizler de tribünden destek olacağız ve hep birlikte başaracağız" dedi.

Ligde çıkışını sürdüren Salihli Belediyespor, aldığı bu galibiyetle 16 puana yükselirken Saruhanlı Belediyespor ise 8 puanda kaldı.

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